Наев изменил график работы украинских пунктов-пропуска на линии разграничения в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-28T13:02:54+03:00

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На зимнее время работы переходят все контрольно-пропускные пункты между Республиками Донбасса и Украиной.

Переход происходит на основании распоряжения командующего «объединенных сил» генерал-лейтенанта Сергея Наева.

С 1 декабря произойдет переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда – выезда:

- дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

- дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

- дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

- дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

- дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

- дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».