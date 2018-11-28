В Донецке открылась выставка график 14-летней художницы Лады Гулякиной

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-28T12:42:11+03:00

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«Фантазия - огромная страна» - так назвали необычную выставку, которая открылась в Доме работников культуры. В экспозиции представлена 31 работа, выполненная в технике графики. Автор работ 14-летняя художница. Лада Гулякина.

- Графика, которой занимается девочка, настолько удивительна, настолько воздушна - кружевная графика совершенно, причем, наполнена романтическим смыслом, фантазией, - рассказывает художественный руководитель Дома работников культуры Виктория Базилевская.

Лада Гулякина (на фото слева)Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Лада начала рисовать в 5 лет. Девочке повезло - она поступила учиться к известной художнице и педагогу Любови Шумилкиной. Несколько ее картин также представлены на выставке.

- Я все-таки стараюсь как можно больше времени уделять каждой картине. Потому что все-таки лучше передаются эмоции, чувства и детали, - говорит Лада Гулякина. - Как только придет какая-нибудь идея, я сразу делаю эскиз. И стараюсь как можно быстрее изложить свои мысли на бумагу, чтобы потом не забыть.

На открытие выставки пришли не только одноклассники Лады, но и представители художественных музеев, а также один из лучших графиков Советского Союза Владимир Шендель и заслуженная художница Лариса Джарты.

- Я вижу, что ребенок не слепо копирует действительность, а пытливо интерпретирует природу. Интересные по мысли графические листы девочки. Но и чувствуется крепкая рука рисовальщика, - сказала Лариса Джарты.