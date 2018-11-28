2018-11-28T12:19:33+03:00
Политика

В ДНР заявили, что военное положение в Украине значительно ограничит "Минск"

Украина не сможет выполнить ряд условий, предусмотренных Минском, потому что они противоречат закону о введении военного положения
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: novoros-news.comФОТО: novoros-news.com
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Минские переговоры в подгруппе по политическим вопросам рискуют застопориться окончательно из-за введения военного положения в Украине. Комплекс мер противоречит новому закону.

— Согласно закону «О правовом режиме военного положения» на период военного положения запрещаются не только выборы Президента и парламента страны, но и любые изменения Конституции, что блокирует закрепление в основном законе особого статуса Донбасса и реализацию всех политических пунктов Комплекса мер, — заявила Наталья Никонорова.

Кроме того, введение военного положения, по сути, узаконило то, чем украинские силовики и без того занимаются последние пять лет. Всё это может значительно усложнить процесс Минских переговоров или вообще его застопорить.

Напомним, что в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе готовы к обострению ситуации на линии соприкосновения в любой момент (подробнее).

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