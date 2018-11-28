Руслан Якубов: активизация боевых действий со стороны ВФУ может начаться в любую минуту

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-28T11:25:21+03:00

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Народная милиция ДНР и Представительство Республики в СЦКК и в переговорном процессе не исключают, что военное положение в Украине полностью развяжет руки украинским силовикам в Донбассе. Это грозит ухудшением ситуации на линии соприкосновения.

— Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остаётся стабильно напряжённой, активизация боевых действий со стороны ВФУ может начаться в любую минуту, — подчеркнул руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

В течение последних трёх дней количество обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения, запрещённого Минском, резко возросло. С 25 ноября миномёты калибром 120 и 82 миллиметра применялись 11 раз, во время которых было выпущено 23 мины калибром 120 миллиметров и 20 – калибром 82 миллиметра.

— Согласно данным ЦНМ ДНР, вооружённые формирования Украины усиливают группировки войск и стягивают технику вдоль всей линии соприкосновения, — добавил Якубов.

В населённых пунктах Славянск и Константиновка зафиксированы «Гвоздики», «Нона», «Васильки», а также «Грады».

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня, во время которых по территории Республики выпустили 95 различных боеприпасов.