ВСУ 21 раз нарушили режим тишины в ДНР

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-28T10:31:01+03:00

По населённым пунктам Республики выпустили почти 100 боеприпасов

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В отличие от ЛНР, в ДНР обстрелы продолжаются. За минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Вольво-центр), Ленинское, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Жабичево, Спартак, Старомихайловка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР было выпущено 95 боеприпасов, среди которых РПГ, СПГ, БМП и БТР, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, сутками ранее, 26 ноября, количество применённых для обстрелов ДНР боеприпасов составило 328 единиц.