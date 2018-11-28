В ЛНР наступила долгожданная тишина

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-28T09:54:50+03:00

Вчера украинские силовики соблюдали режим прекращения огня и не совершили ни одного выстрела по территории Республики

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Долгожданная тишина и первый за много месяцев спокойный день прошли в ЛНР. Вчера, 27 ноября, украинские силовики, наконец-то, не стреляли по мирному населению и военнослужащим Республики.

— За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК со стороны украинских вооружённых формирований нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Между тем в Народной милиции ЛНР не исключают, что установившаяся вчера тишина может стать затишьем перед бурей. В связи с введением в Украине военного положения, которое распространяется на ряд пограничных областей, среди которых и Луганская, военные ждут провокаций и усиления обстрелов.

— Наши подразделения готовы противостоять агрессии Киева, — заверил начальник пресс-службы управления Народной милиции Республики Яков Осадчий.

В НМ призвали граждан ЛНР, которые живут вблизи линии соприкосновения, а также пересекают КПВВ «Станица Луганская» сохранять бдительность и быть готовыми к всевозможным провокациям со стороны украинских силовиков.

Напомним, что, несмотря на соблюдение тишины, Киев продолжает усиливать позиции под ЛНР. В частности, были замечены танки, БМП и большое количество солдат, которые прибыли в населённые пункты Ольховое и Кряков (подробнее).