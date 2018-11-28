2018-11-28T09:09:53+03:00
Общество

Прогноз погоды на Новый год 2018 - 2019 в Донецке

Погода на Новый год 2018 - 2019 в Донецке не порадует горожан снегом
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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1 января вполне возможно, что пойдет дождь. ФОТО: сайт lightpoint.com.ua1 января вполне возможно, что пойдет дождь. ФОТО: сайт lightpoint.com.ua
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Традиционно дончане привыкли к дождику на новогодние праздники, так и в Новый год 2018 - 2019 в Донецке ожидается температура около 0 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 31 декабря будет 2 градуса тепла, минимальная температура - до -1 градуса. Обещают облачную погоду, а вот 1 января вполне возможно, что пойдет дождь. Температура будет около 4 градусов тепла.

Но такой мягкий зимний прогноз не испугает горожан - уже вовсю обсуждается - как отметить этот Новый год 2018 - 2019.

Еще не известно - отменят ли Комендантский час, но оптимисты уверены - на Рождество и Новый год власти пойдут на то, чтобы отменить временное ограничение. По традиции, многие горожане любят проводить праздник на главной площади - площаде Ленина. Там устанавливается елка, монтируется сцена, приезжают артисты. кстати. их имена пока еще держатся в секрете.

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