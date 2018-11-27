2018-11-27T22:02:03+03:00
Политика

В прифронтовой Саханке модернизировали станцию "Феникс"

Теперь качество связи там станет лучше, что немаловажно в горячих точках
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Республиканский оператор связи «Феникс» провел модернизацию базовой станции в прифронтовом поселке Саханка Новоазовского района ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

- Сотрудники Государственного предприятия «Республиканский оператор связи» провели модернизацию базовой станции в поселке Саханка, который расположен на юге Республики, — заявили в Минсвязи.

Там отметили, что эффективная работа мобильной связи особо важна в горячих точках у линии соприкосновения, где постоянно продолжаются обстрелы и вылазки со стороны боевиков киевского режима.

До этого, 22 ноября, оператор связи «Феникс» провел модернизацию сети в Докучаевске и прилегающих к нему шести поселках.

- В Докучаевске и прилегающих поселках – Еленовка, Луганское, Доля, Молодежное, Коммунаровка, Стыла, Ясный, проведена модернизация сети. Установлено пять новых и заменены восемь существующих базовых станций, – говорится в сообщении.

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