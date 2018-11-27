Трое суток неравнодушные дончане убирали берега Ханженковского водохранилища

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-27T17:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» провели масштабную акцию по очистке и уборке от твердых бытовых отходов территории урочища «Липовое» вдоль береговой линии Ханженковского водохранилища. В течение трех дней сотрудники отдела охраны ПЗФ и присоединившиеся к ним члены охотничьего клуба из поселка Горное, вооружившись перчатками и мешками для мусора, собирали пластик, полиэтилен, стекло, бумажные отходы и фальгированную упаковку, «заботливо» оставленную здесь (несмотря на запрещающие знаки и предупреждающие таблички!) местными отдыхающими и рыбаками-любителями, сообщает пресс-служба Госкомэкополитики ДНР.

- Вообще, мы живем в век, когда мусор становится одним из главных наших врагов: им уничтожаются природные биологические ресурсы, загрязняется почва, в атмосферу под воздействием температурных факторов выделяются различные токсичные вещества. Особую опасность в этом смысле представляет загрязнение прибрежных защитных зон, ведь здесь отходы в том или ином виде взаимодействуют не только с почвой и воздухом, но и с водой. Как известно, порядка 80% мусора, оставленного на береговой территории, со временем попадает в водоем, вызывая заиление и снижение уровня кислорода, столь необходимого для нормального роста подводных растений и существования рыб, – заметил директор РЛП «Зуевский» Валерий Сидельников.

В результате общими усилиями было очищено 38 гектаров территории, участники акции собрали и вывезли более 80 м3 отходов.