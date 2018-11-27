Волонтер АТО осудил украинских моряков за их покаяние и признание вины

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-27T17:04:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинских моряков, задержанных российскими пограничниками при нарушении государственной границы России, даже не били, а они сразу признались в нарушении. Об этом заявил пособник украинских карателей, так называемый «волонтер АТО/ООС» Касьянов.

- Их даже не били. А они уже покаялись, сказали, что виновата Украина. И мы хотим, чтобы они дрались? Да с чего вдруг?.. Если страна отказывается воевать за свою независимость, если высокие руководители торгуют с врагом, если миллионы ездят на заработки к оккупантам, а другие миллионы просто не замечают войны – зачем этим пацанам погибать? За что?.. Действительно – не за что. Нет ничего – ни флота, ни армии, ни военного положения, ни совести, ни чести. А если и есть, то цена невелика, а жизнь — одна… Умирать не за что, когда тебя посылают на убой на утлой хлипкой речной посудине ради «международного резонанса» и введения военного положения в надежде отсрочить выборы, — заявил он на своей странице в Facebook.