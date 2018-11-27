Украинских призывников загоняют в Донбасс насильно, как скот

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-27T16:32:45+03:00

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Сотрудники военной службы правопорядка Украины применили спецсредства против военнослужащих, которые, не желая воевать в Донбассе, требовали отправить их вместе с техникой обратно в Херсонскую область. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Факт открытого неповиновения, во время которого сотрудникам военной службы правопорядка пришлось применять спецсредства для усмирения, произошел ночью с 23 на 24 ноября на железнодорожной станции «Покровск» во время разгрузки техники танковой роты 57-й бригады. Боевики требовали отправить их вместе с техникой обратно на Раденский полигон Херсонской области, так как не хотят участвовать в братоубийственной войне из-за прихоти Порошенко, – сказал Безсонов.

Он добавил, что из докладов военной службы правопорядка и СБУ стало известно, что морально-психологическое состояние вновь прибывших бойцов находится на самом низком уровне. Многие из них отказываются выполнять приказы своих командиров.

Кроме того, из Волынской области в учебный центр Василькова (Киевская область) отправили автобус призывников, большинство из которых скрывались от службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сегодня на брифинге в Луцке рассказал заместитель военного комиссара областного военкомата Кучер.

Брифинг проводили из-за случившегося в прошлые выходные инцидента, когда родственники призывников собрались у стен Волынского областного военкомата и препятствовали выезду автобуса с призывниками. В частности, на брифинге замвоенкома рассказал, что большинство призывников в этом автобусы были уклонистами и находились в розыске.

- Родителей возмутило, что их разыскали и отправили. Большинство родственников призывников приехали из Камень-Каширского района. Они не хотели, чтобы их дети и мужья шли на службу. Никаких документов об отсрочке от службы у них не было, — сказал Кучер.