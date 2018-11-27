В Украине школы начали закрываться на карантин по гриппу
По состоянию на 27 ноября в Мариуполе на карантин полностью закрыта одна школа и по одному классу еще в трех учебных заведениях.
Об этом сообщили в департаменте образования Мариупольского горсовета, пишет украинский сайт 0629.
- По-прежнему закрыта на карантин ОШ №65. В ОШ №№ 50, 16, 21 закрыто по одному классу. Обучение проводится дистанционно, - сообщили в департаменте образования.
В этом году всем нам придется столкнуться сразу с тремя штаммами: H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Сингапур») и B («Колорадо»). Плюс возможен еще один вирус В («Пхукет»), циркулирующий в Европе.
«Мичиган» - свиной грипп, впервые появившийся в 2009 году. Тогда в Донецком регионе от H1N1 умерли 193 заболевших человека. У основной массы людей уже выработался иммунитет к этому штамму. Чем он опасен? Тяжелыми осложнениями и высокой летальностью. Чаще всего он поражает наиболее молодое и трудоспособное население и детей. Он коварен способностью вызывать вирусные пневмонии. Они тяжело протекают и плохо поддаются лечению. «Мичиган» продолжает циркулировать в ДНР из-за того, что этим вирусом не все переболели. Кроме того, родились дети, которые не встречались с ним.
Остальные штаммы - новые. Самый агрессивный - «Сингапур». Ожидается, что он будет наиболее распространен в Республике. «Сингапур» приводит к тяжелым формам воспаления легких и летальным случаям среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
«Колорадо» и «Пхукет» - вирусы полегче. Они реже вызывают осложнения и, как правило, не приводят к смерти.
Сейчас в Республике идет кампания по вакцинации против гриппа. Прививки делают бесплатно. Подробнее в материале нашего корреспондента.