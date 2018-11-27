2018-11-27T13:54:10+03:00
Политика

Украинские боевики разместили танки и БТРы на току села Ольхового

Также разведка Республики донесла о прибытии порядка двух сотен военных Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Киевские силовики разместили на территории зернового тока в селе Ольховое танки, БТРы и БМП. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он констатировал, что ВСУ продолжают пренебрегать Минскими соглашениями, нарушая условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения сторон.

- По нашим данным, в населенный пункт Ольховое прибыло большое количество бронетехники ВСУ, среди которой танки Т-64, БТР-80, БМП-1, БМП-2, - сообщил Осадчий, уточнив, что техника размещена на территории местного зернового тока. - В районе населенного пункта Кряковка выявлено расположение двух минометных батарей из состава 10-й бригады ВСУ. На территорию одного из пустующих детских оздоровительных лагерей (вблизи линии соприкосновения) прибыло порядка 200 военнослужащих ВСУ.

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