Украинские боевики разместили танки и БТРы на току села Ольхового

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-27T13:54:10+03:00

Также разведка Республики донесла о прибытии порядка двух сотен военных Украины

Изменить размер текста: A A

Киевские силовики разместили на территории зернового тока в селе Ольховое танки, БТРы и БМП. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он констатировал, что ВСУ продолжают пренебрегать Минскими соглашениями, нарушая условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения сторон.

- По нашим данным, в населенный пункт Ольховое прибыло большое количество бронетехники ВСУ, среди которой танки Т-64, БТР-80, БМП-1, БМП-2, - сообщил Осадчий, уточнив, что техника размещена на территории местного зернового тока. - В районе населенного пункта Кряковка выявлено расположение двух минометных батарей из состава 10-й бригады ВСУ. На территорию одного из пустующих детских оздоровительных лагерей (вблизи линии соприкосновения) прибыло порядка 200 военнослужащих ВСУ.