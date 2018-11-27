2018-11-27T13:27:40+03:00
Происшествия

Горел "Енакиевский коксохимпром"

Пожар ликвидирован, пострадавших нет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Что стало причиной пожара - пока не ясно.Что стало причиной пожара - пока не ясно.
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На заводе «Енакиевский коксохимпром» в Енакиево Донецкой Народной Республики произошел пожар в углеподготовительном цеху.

Как сообщает МЧС ДНР, огнем уничтожено электрощитовую, полимерный шифер и утеплитель стен на площади 40 квадратных метров. Были повреждены 3 электрощитовые и кровля на площади 7 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В ведомстве уточнили, что пожар произошел накануне. Причины возгорания выясняются. О пострадавших не сообщают.

Для тушения привлекались 6 единиц техники и 14 пожарных.

«Енакиевский коксохимпром» принадлежит компании «Метинвест» Рината Ахметова. Это один из первых заводов коксохимической промышленности Донбасса. Предприятие с полным циклом переработки углей в кокс и коксохимическую продукцию. Предприятие занимается производством из угольной шихты: кокса, коксового газа, химических продуктов коксования. Основной потребитель продукции - Енакиевский металлургический завод.

В 2017 году предприятие перешло под внешнее управление компанией «Внешторгсервис», работающей в правовом поле Донецкой Народной Республики.

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