Луганский политолог: военное положение на Украине говорит о полной безысходности Порошенко

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-27T13:09:53+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко пошел на обострение военной обстановки, чувствуя свою бесперспективность на запланированных весной выборах. Об этом заявил руководитель Центра социологических исследований "Особый статус", кандидат политических наук Александр Проценко в интервью ЛИЦ, комментируя инцидент в Азовском море.

Проценко отметил, что случилось то, что должно было случиться, и то, о чем уже не один год с разной частотой говорили эксперты и политологи.

- Порошенко, ощущая всю бренность и безысходность своего политического бытия, идет на крайние меры, а именно на обострение в военном плане и последующее введение военного положения для, как минимум, оттягивания даты выборов с весны 2019 года на осень, а, как максимум, для более длительной консервации своей власти и, возможно, даже примерки на себя образа "военного диктатора", - считает политолог. - Свой последний довод "шоколадный король" прагматично решил реализовывать не на фронте, где в случае крупной военной провокации можно было бы нарваться на серьезный ответ с последующими негативными последствиями в виде новых "котлов", а на море, где можно получить большой резонанс от реального столкновения с российскими военными и при этом обойтись сравнительно небольшой кровью. Кровью обычных украинских военных, естественно. Правда, ФСБ и ВМФ России ответили на провокацию достаточно элегантно и аккуратно, не отправляя украинский "москитный флот" вместе с моряками на дно, а всего лишь приняв необходимые меры по задержанию судов и команды как нарушителей государственной границы.

По его мнению, теперь Порошенко попытается сплотить вокруг себя на почве страха и новой порции ненависти большую часть "патриотически", а, по сути, русофобски настроенного общества.

- В планах Порошенко это должно стать тем самым необходимым "электоральным допингом", которым он попытается "прокачать" свой рейтинг и вырваться из своего 10-процентного электорального "гетто", - пояснил эксперт.

Он добавил, что также это время будет потрачено на упразднение и удушение остатков неподконтрольных СМИ и неблагоприятной повестки, любой протестной активности, откуда бы она не исходила.

- Плюс ко всему, выделенные для "предвыборных добрых дел" почти 1,7 млрд. гривен чете Порошенко просто так быстро с января до марта не потратить, уж больно сумма большая, а эффект нужно еще постоянно подпитывать информационно, в СМИ, - отметил политолог. - Таким образом, "гарант" в ближайшее время будет активно пытаться "надышаться перед электоральной смертью" в надежде ее, даму с косой, обмануть. Персонифицированная же "электоральная дама с косой" для Порошенко будет максимально вытеснена в это время на задворки политической повестки. Также будут активно перетасовываться и перегруппировываться ситуативные анти- и пропорошенковские союзы с прицелом на новую конфигурацию внутриполитических раскладов и сил.