Луганский политолог: военное положение на Украине говорит о полной безысходности Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко пошел на обострение военной обстановки, чувствуя свою бесперспективность на запланированных весной выборах. Об этом заявил руководитель Центра социологических исследований "Особый статус", кандидат политических наук Александр Проценко в интервью ЛИЦ, комментируя инцидент в Азовском море.
Проценко отметил, что случилось то, что должно было случиться, и то, о чем уже не один год с разной частотой говорили эксперты и политологи.
- Порошенко, ощущая всю бренность и безысходность своего политического бытия, идет на крайние меры, а именно на обострение в военном плане и последующее введение военного положения для, как минимум, оттягивания даты выборов с весны 2019 года на осень, а, как максимум, для более длительной консервации своей власти и, возможно, даже примерки на себя образа "военного диктатора", - считает политолог. - Свой последний довод "шоколадный король" прагматично решил реализовывать не на фронте, где в случае крупной военной провокации можно было бы нарваться на серьезный ответ с последующими негативными последствиями в виде новых "котлов", а на море, где можно получить большой резонанс от реального столкновения с российскими военными и при этом обойтись сравнительно небольшой кровью. Кровью обычных украинских военных, естественно. Правда, ФСБ и ВМФ России ответили на провокацию достаточно элегантно и аккуратно, не отправляя украинский "москитный флот" вместе с моряками на дно, а всего лишь приняв необходимые меры по задержанию судов и команды как нарушителей государственной границы.
По его мнению, теперь Порошенко попытается сплотить вокруг себя на почве страха и новой порции ненависти большую часть "патриотически", а, по сути, русофобски настроенного общества.
- В планах Порошенко это должно стать тем самым необходимым "электоральным допингом", которым он попытается "прокачать" свой рейтинг и вырваться из своего 10-процентного электорального "гетто", - пояснил эксперт.
Он добавил, что также это время будет потрачено на упразднение и удушение остатков неподконтрольных СМИ и неблагоприятной повестки, любой протестной активности, откуда бы она не исходила.
- Плюс ко всему, выделенные для "предвыборных добрых дел" почти 1,7 млрд. гривен чете Порошенко просто так быстро с января до марта не потратить, уж больно сумма большая, а эффект нужно еще постоянно подпитывать информационно, в СМИ, - отметил политолог. - Таким образом, "гарант" в ближайшее время будет активно пытаться "надышаться перед электоральной смертью" в надежде ее, даму с косой, обмануть. Персонифицированная же "электоральная дама с косой" для Порошенко будет максимально вытеснена в это время на задворки политической повестки. Также будут активно перетасовываться и перегруппировываться ситуативные анти- и пропорошенковские союзы с прицелом на новую конфигурацию внутриполитических раскладов и сил.