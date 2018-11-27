2018-11-27T12:42:06+03:00
Общество

День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС будет 14 декабря

В этот день был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Глава ДНР Денис Пушилин установил День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, который будет отмечаться в Республике 14 декабря. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Республики.

- Установить в Донецкой Народной Республике 14 декабря памятной датой – Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, – говорится в тексте указа № 83.

Настоящий указ вступил в силу с момента его подписания – 19 ноября 2018 года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Трагедия считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан. В первые месяцы после случившегося жертвами стали 31 человек. Общее число погибших по-прежнему неизвестно.

Уже к 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным энергоблоком. Спустя две недели, 14 декабря, газета «Правда» и другие центральные издания СССР опубликовали Извещение ЦК КПСС и Совета министров о том, что государственной комиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС.

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