Обстановка на фронте: обстрелы продолжаются

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-27T10:13:51+03:00

Обстрелы продолжаются, но усиления их пока не выявлено. Фото: inosmi.ru

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Украинские войска семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Молодежное и Красный Яр, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Донецк констатирует усиление группировки украинских вооруженных формирований по всей линии соприкосновения после обострения ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Отдано указание командирам украинских оперативно-тактических групп «Восток» и «Север» об усилении переднего края обороны путем привлечения к этому сил, задействованных в охране складов с имуществом и боеприпасами, — отметил он. — Мы констатируем усиление группировки украинских войск по всей линии соприкосновения. Кроме этого, по данным нашей разведки сегодня ночью в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины.