Как военное положение на Украине отразится на жителях ДНР
Военное положение на Украине негативно отразится прежде всего на обычных украинцах, однако с некоторыми проблемами могут столкнуться и жители ДНР. Такое мнение высказал депутат Народного Совета ДНР, секретарь комитета парламента по безопасности и обороне Александр Куренков.
Совет национальной безопасности и обороны Украины этой ночью предложил ввести военное положение в стране из-за ситуации в Азовском море. Законопроект на этот счет должна рассмотреть Верховная рада.
- Связанные с введением военного положения на Украине ограничения негативно отразятся на жителях подконтрольных Киеву территорий. Это экспроприация имущества, усиление цензуры, трудовая повинность, отмена выборов и многое другое. Граждан ДНР и ЛНР они практически не коснутся, хотя случаи с изъятием автотранспорта на КПП, вымогательством и шантажом увеличатся, — прогнозирует депутат.
Не исключен и рост количества обстрелов в Донбассе.
- На кону украинское президентское кресло, президентские выборы пройдут в стране в 2019 году. СМИ Порошенко предстоит большая работа по оправданию того насилия над народом и государством в целом, которое наступит после введения военного положения, — отметил депутат.