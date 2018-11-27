Как военное положение на Украине отразится на жителях ДНР

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-27T07:12:38+03:00

Обострится ли обстановка на фронте из-за событий в Киеве - вот что волнует дончан

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Военное положение на Украине негативно отразится прежде всего на обычных украинцах, однако с некоторыми проблемами могут столкнуться и жители ДНР. Такое мнение высказал депутат Народного Совета ДНР, секретарь комитета парламента по безопасности и обороне Александр Куренков.

Совет национальной безопасности и обороны Украины этой ночью предложил ввести военное положение в стране из-за ситуации в Азовском море. Законопроект на этот счет должна рассмотреть Верховная рада.

- Связанные с введением военного положения на Украине ограничения негативно отразятся на жителях подконтрольных Киеву территорий. Это экспроприация имущества, усиление цензуры, трудовая повинность, отмена выборов и многое другое. Граждан ДНР и ЛНР они практически не коснутся, хотя случаи с изъятием автотранспорта на КПП, вымогательством и шантажом увеличатся, — прогнозирует депутат.

Не исключен и рост количества обстрелов в Донбассе.

- На кону украинское президентское кресло, президентские выборы пройдут в стране в 2019 году. СМИ Порошенко предстоит большая работа по оправданию того насилия над народом и государством в целом, которое наступит после введения военного положения, — отметил депутат.