Два бойца ВСУ попали в реанимацию после стрельбы из «Молота»
Два бойца ВСУ получили ранения различной степени тяжести во время учебных стрельб из миномета украинского производства «Молот» в зоне Операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Выявили, что во время занятий по огневой подготовке в подразделениях 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за нарушений правил техники безопасности двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, выполняя учебные стрельбы из миномета «Молот». Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии, - сказал Осадчий.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко, для выяснения обстоятельств разрыва миномета «Молот» генштаб ВСУ отправил в зону ООС комиссию.