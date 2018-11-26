Два бойца ВСУ попали в реанимацию после стрельбы из «Молота»

СЕГОДНЯ 21:22 2018-11-26T23:01:57+03:00

В Народной милиции ЛНР рассказали, что стрельба была учебной

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Два бойца ВСУ получили ранения различной степени тяжести во время учебных стрельб из миномета украинского производства «Молот» в зоне Операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Выявили, что во время занятий по огневой подготовке в подразделениях 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за нарушений правил техники безопасности двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, выполняя учебные стрельбы из миномета «Молот». Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии, - сказал Осадчий.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко, для выяснения обстоятельств разрыва миномета «Молот» генштаб ВСУ отправил в зону ООС комиссию.