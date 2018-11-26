В Украине ввели военное положение до 25 января

СЕГОДНЯ 20:32 2018-11-26T20:39:20+03:00

Об этом говорится на сайте президента незалежной

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Порошенко дал отмашку на решение СНБО о введении в Украине военного положения до 25 января следующего года. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине», - сказано в документе.

СНБО поручил Генштабу Украины организовать противовоздушную оборону с «целью прикрытия важных государственных объектов» от ударов с воздуха, а также предусмотреть меры о частичной мобилизации.

- Организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах. Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательной деятельности, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности», - говорится в тексте.

Помимо этого, незалежная усилит охрану границы с Крымом. Засекречен один из пунктов документа. Порошенко также внес указ о введении военного положения на утверждение в Верховную раду.

- Введение военного положения позволит киевской власти отбирать имущество у граждан Украины, заселять в их дома боевиков, запретит проведение митингов, приостановит деятельность оппозиционных политических партий, введет жесткую цензуру в СМИ и отключит «Интернет», - прокомментировал начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.