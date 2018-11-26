2018-11-26T18:43:54+03:00
Политика

В ДНР призвали украинцев не допустить введения военного положения

От имени Республики с этим призывом выступил Даниил Безсонов. Он же пояснил и перспективы, которые несёт в себе введение военного положения в Украине
Цесанна АНТОНЕНКО
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Со вчерашнего дня Украина стоит на гране введения военного положения. Чем это грозит жителям страны и почему этого нельзя допустить, сегодня, 26 ноября, пояснил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Рассматриваемый сегодня Верховной Радой проект предусматривает проведение военной мобилизации в стране и увеличение численности вооруженных формирований до одного миллиона человек. Под мобилизацию попадает категория мужчин, ранее проходивших военную службу, в возрасте от 21 года до 50 лет, — отметил Даниил Безсонов.

Кроме того, согласно Закона Украины, который был принят 12 мая 2015 года, украинская власть сможет отбирать имущество у граждан Украины, заселять в их дома боевиков, запретить проведение митингов, приостановить деятельность оппозиционных политических партий, ввести жесткую цензуру в СМИ и отключить «Интернет».

Напомним, что сейчас в Верховной Раде Украины идёт обсуждение закона о введении в стране военного положения, а также сегодня должно состояться заседание Генассамблеи ООН.

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