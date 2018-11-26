В ДНР призвали украинцев не допустить введения военного положения
Со вчерашнего дня Украина стоит на гране введения военного положения. Чем это грозит жителям страны и почему этого нельзя допустить, сегодня, 26 ноября, пояснил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
— Рассматриваемый сегодня Верховной Радой проект предусматривает проведение военной мобилизации в стране и увеличение численности вооруженных формирований до одного миллиона человек. Под мобилизацию попадает категория мужчин, ранее проходивших военную службу, в возрасте от 21 года до 50 лет, — отметил Даниил Безсонов.
Кроме того, согласно Закона Украины, который был принят 12 мая 2015 года, украинская власть сможет отбирать имущество у граждан Украины, заселять в их дома боевиков, запретить проведение митингов, приостановить деятельность оппозиционных политических партий, ввести жесткую цензуру в СМИ и отключить «Интернет».
Напомним, что сейчас в Верховной Раде Украины идёт обсуждение закона о введении в стране военного положения, а также сегодня должно состояться заседание Генассамблеи ООН.