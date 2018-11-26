2018-11-26T17:20:04+03:00
Политика

Украина ведёт миномётный обстрел Юга ДНР

Под обстрел попал посёлок Ленинское
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины, приведённые в состояние полной боевой готовности, ведёт обстрел Юга Донецкой Народной Республики. Обстрел ведётся из миномётов.

— С 16:40 мы фиксируем обстрелы посёлка Ленинское, которые ведутся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Водяное, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По населённому пункту уже выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра. Кроме того, было произведено 30 выстрелов из БМП-2, применяются крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что за минувшую неделю один человек пострадал от вооружённой агрессии украинской армии. Этим утром украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку, обстреляв район Вольво-центр.

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