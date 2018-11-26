2018-11-26T17:05:21+03:00
Политика

Войска Киева приведены в высшею степень боевой готовности

НМ ДНР отмечает усиление группировки украинской армии по всей линии соприкосновение
Цесанна АНТОНЕНКО
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Ситуация, сложившаяся в Азовском море, не могла не повлиять на положение дел на линии соприкосновения в Донбассе. Укрепление войск Украины началось на Мариупольском направлении ещё в октябре этого года. Сейчас, месяц спустя, ситуация осложнилась.

— Мы констатируем усиление группировки украинских оккупантов по всей линии соприкосновения. Кроме этого, по данным нашей разведки сегодня ночью в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины, — сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов

Кроме того, подготовка к провокации на Азовском море началось ещё 23 октября, когда было отдано указание командирам оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» об усилении переднего края обороны.

Напомним, что вчера, 25 ноября, три украинских корабля вошли в территориальные воды Российской Федерации. Сейчас в Украине сложилась ситуация, когда президент Пётр Порошенко настаивает на введении в государстве военного положения.

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