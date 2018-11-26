Новогодняя акция «КП-Донбасс»: Первую сумму на помощь детям внёс донецкий пенсионер

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-26T16:38:50+03:00

«Комсомолка» продолжает благотворительную акцию, к ней может присоединиться каждый желающий

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Недавно «КП - Донбасс» запустила ежегодную новогоднюю акцию! Мы снова собираемся поздравить с Новым годом детей прифронтового поселка ДНР и детского дома. Первую сумму на помощь детям внёс донецкий пенсионер Владимир Сироткин. Мужчина узнал о нашей акции из газеты.

- Я работающий пенсионер, инженер, если бы не работал, помогать бы не мог, - говорит Владимир Витальевич. - А так я всегда помогаю, когда есть возможность. К первому звонку тоже помогал деньгами на канцелярские наборы, приюту для собачек помогаю, детским домам. Хоть немножко стараюсь поучаствовать, по финансовым возможностям.

Пенсионер внёс всего 200 рублей – сумма небольшая, но для него и она значима. Такую сумму может выделить практически каждый житель Донецка, но многие думают, что она ничем не поможет нашему делу. Заблуждаются. Именно из таких небольших сумм и набирается та, на которую мы можем поздравить детишек с Новым годом.

Поучаствовать в акции может каждый желающий:

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки - 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк

Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.

+38 071 696 09 99 (Павел)

+38 071 331 03 45 (Никита)