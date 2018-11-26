2018-11-26T15:32:54+03:00
Политика

За прошедшую неделю в ДНР был ранен один мирный житель

Повреждено три объекта инфраструктуры и один жилой дом
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины отказываются соблюдать взятые на себя в Минске обязательства, постоянно нарушая режим прекращения огня и укрепляя свои позиции на линии соприкосновения. За минувшую неделю было зафиксировано 119 нарушений режима тишины.

— По нашим данным за прошедшую неделю, в период с 19 по 25 ноября, Вооружённые формирования Украины выпустили по территории ДНР 667 единиц боеприпасов, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе

В это число входят 15 мин калибром 120 миллиметров, 17 мин калибром 82 миллиметра и два ударных беспилотника.

От вооружённой агрессии украинских силовиков за минувшую неделю пострадал один мирный житель Республики. Было повреждено три объекта инфраструктуры и один жилой дом.

Напомним, этим утром украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку.

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