Отопительный сезон в ДНР проходит в штатном режиме

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-26T14:21:02+03:00

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В Республику пришли холода, поэтому особенно важно состояние котельных ДНР и обеспечение тепла в домах, школах, университетах, больницах и других важных социальных объектах.

— Отопительный сезон в Донецкой Народной Республике проходит в штатном режиме. Все 1 128 котельных находятся в работе и подают тепло потребителям, — заверил Виталий Кижаев – первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Тепло получают все социальные объекты Республики, а также 12 330 домов по всей ДНР.

Напомним, что отопительный сезон в Донецкой Народной Республике начался точно в срок – 15 октября. При этом в Минстрое подчеркнули, что коммунальные службы ДНР полностью готовы к любым возможным авариям во время отопительного сезона, у них всё необходимое оборудование и запасы материалов для проведения возможных ремонтных работ.