Новый Год близко! Для жителей Республики приготовили 10 тысяч ёлок
До конца ноября осталось меньше недели, а сразу за последним месяцем осени придёт первый месяц зимы, а значит и активная подготовка к новогодним праздникам. В хвойном хозяйстве ДНР к Новому Году готовы.
— На территории Донецкой Народной Республикой выращиванием новогодних елей занимаются пять государственных лесохозяйственных предприятий. В этом году планируется реализовать порядка 10 000 новогодних елей, — рассказал Донецкому Агентству Новостей Алексей Шебалков – председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР.
Кроме обычной ёлки в этом году в домах жителей Республики может появится и уникальная крымская сосна, которая более пушистая, чем обычная ёлка, и стоит дольше.
По предварительным подсчётам, средняя цена дерева высотой от 1,5 до 2 метров в этом году будет составлять 300 рублей.
Напомним, что ежегодно лесхозах ДНР отводится около 10 гектаров плантаций хвойных деревьев, которые планируется реализовать к новогодним праздникам.