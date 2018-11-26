Новый Год близко! Для жителей Республики приготовили 10 тысяч ёлок

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-26T13:36:39+03:00

В этом году в домах жителей ДНР могут появится не только привычные нам ёлки, но и крымские сосны

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До конца ноября осталось меньше недели, а сразу за последним месяцем осени придёт первый месяц зимы, а значит и активная подготовка к новогодним праздникам. В хвойном хозяйстве ДНР к Новому Году готовы.

— На территории Донецкой Народной Республикой выращиванием новогодних елей занимаются пять государственных лесохозяйственных предприятий. В этом году планируется реализовать порядка 10 000 новогодних елей, — рассказал Донецкому Агентству Новостей Алексей Шебалков – председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР.

Кроме обычной ёлки в этом году в домах жителей Республики может появится и уникальная крымская сосна, которая более пушистая, чем обычная ёлка, и стоит дольше.

По предварительным подсчётам, средняя цена дерева высотой от 1,5 до 2 метров в этом году будет составлять 300 рублей.

Напомним, что ежегодно лесхозах ДНР отводится около 10 гектаров плантаций хвойных деревьев, которые планируется реализовать к новогодним праздникам.