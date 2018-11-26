В ДНР выдали почти 250 тысяч паспортов

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-26T12:48:41+03:00

Об этом сообщили в миграционной службе Республики

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Гражданами Донецкой Народной Республики с марта 2016 года уже стали 247 тысяч человек, сообщил начальник миграционной службы министерства внутренних дел ДНР Владимир Краснощека.

- 1 820 паспортов получили иностранные граждане, - отметил он. – А всего с начала этого года документ выдано 97 тысячам человек.

Владимир Иванович также сказал, что на сегодняшний день зарегистрировано еще свыше десяти тысяч заявок на получение паспортов республиканского образца.

Напомним, паспорта Донецкой Народной Республики начали выдавать в марте 2016 года. Первым обладателей «орластого» документа стал Глава ДНР Александр Захарченко. Потом документ Республики ринулись получать артисты российской эстрады и актеры. Одним из них стал Иван Охлобыстин.