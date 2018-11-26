Дарья Морозова призывает Киев освободить всех пленных до Нового года
Киев снова затягивает процесс обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом «КП» сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
- Киев сделал нам мифическое предложение обменять удерживаемых лиц по формуле «60 на 19», - рассказывает Дарья Морозова. - Список с фамилиями не предоставили, а конфиденциально передали координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу.
ДНР призывает украинскую сторону не искать всяческие уловки, а вернуться к проверенной на протяжении четырех лет практике заранее направлять предложения по обмену для предварительного согласования и последующего обсуждения в Минске.
- За каждым номером в списке обмена стоит конкретная человеческая жизнь, судьба родных и близких, поэтому манипулировать их чувствами мы не имеем права! - подчеркнула омбудсмен Дарья Морозова. - Мы хоть сейчас готовы отдать от ДНР 58 человек взамен на наших - 207. Настаиваем, чтобы ребята встретили Новый год со своими семьями.