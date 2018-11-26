2018-11-26T12:10:58+03:00
Политика

Дарья Морозова призывает Киев освободить всех пленных до Нового года

Украинская сторона продолжает искать уловки, чтобы отпустить меньшее количество узников
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова: «Мы не имеем права манипулировать чувствами пленных, их родных и близких»Дарья Морозова: «Мы не имеем права манипулировать чувствами пленных, их родных и близких»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Киев снова затягивает процесс обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом «КП» сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Киев сделал нам мифическое предложение обменять удерживаемых лиц по формуле «60 на 19», - рассказывает Дарья Морозова. - Список с фамилиями не предоставили, а конфиденциально передали координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фришу.

ДНР призывает украинскую сторону не искать всяческие уловки, а вернуться к проверенной на протяжении четырех лет практике заранее направлять предложения по обмену для предварительного согласования и последующего обсуждения в Минске.

- За каждым номером в списке обмена стоит конкретная человеческая жизнь, судьба родных и близких, поэтому манипулировать их чувствами мы не имеем права! - подчеркнула омбудсмен Дарья Морозова. - Мы хоть сейчас готовы отдать от ДНР 58 человек взамен на наших - 207. Настаиваем, чтобы ребята встретили Новый год со своими семьями.

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