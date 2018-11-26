2018-11-26T12:02:35+03:00
Общество

Четверо парламентариев ДНР отправятся в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Они примут участие в процессе законотворчества и посетят интересные экскурсии по северной столице Российской Федерации
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 26 ноября, четверо парламентариев Донецкой Народной Республике отправились в Санкт-Петербург, чтобы провести ряд встреч с членами Законодательного Собрания северной столицы России.

— В состав делегации вошли четыре человека: два депутата и два сотрудника аппарата парламента ДНР. В ходе визита они проведут рабочие встречи с депутатами Законодательного Собрания северной столицы России и примут участие в мероприятиях, посвященных вопросам законотворчества, — сообщили в пресс-службе Русского Центра ДНР.

В Санкт-Петербурге делегация Республики пробудет до 29 ноября. Помимо рабочих вопросов и встреч, её ждут интересные экскурсии по достопримечательностям северной столицы Российской Федерации.

Напомним, что обмен опытом в вопросах законотворчества является важной частью интеграционного курса нового Главы ДНР Дениса Пушилина.

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