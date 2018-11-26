2018-11-26T10:59:12+03:00
Политика

ВСУ нанесли миномётный удар по Донецку

Обстрел пришёлся на северо-западную окраину столицы
Цесанна АНТОНЕНКО
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Час назад Вооружённые формирования Украины нанесли миномётный удар по Донецку. Под обстрел попал многострадальный район аэропорта – Вольво-центр.

— Украинские силовики вели огонь со своих позиций в районе населённого пункта Пески по северо-западной окраине Донецка – району Вольво-центра, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По столице Республики выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра, а также было произведено 30 выстрелов из боевой машины пехоты (БМП), применялись крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпусти по территории ДНР 99 боеприпасов. Под огонь ВСУ попали все направления, однако ситуация на линии соприкосновения, по словам НМ Республики, остаётся полностью контролируемой.

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