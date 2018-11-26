Обстрелы ДНР: Под огнем украинских минометов оказались Донецк, Ясиноватая и Зайцево

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-26T10:20:27+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 99 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- Под огнем ВСУ оказались Трудовские, Яковлевка, Донецк (бывшая воздушная гавань), Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Красный Партизан, поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Саханка и Ленинское, - перечислил Якубов.

ВСУ применяли минометы калибром 120- и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что за предыдущие сутки военнослужащие армии Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республике 23 боеприпаса. Как мы сообщали, ВСУ открывали огонь по Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Чудом никто из сотрудников не пострадал.