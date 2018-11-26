Украинские силовики выпустили по ДНР 99 боеприпасов
Вооружённые силы Украины продолжают ежедневно нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины. За минувшие сутки было зафиксировано 20 нарушений. Обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Красный Партизан), Ясиноватая, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Терминал, посёлок шахты Трудовская), Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Всего по территории ДНР было выпущено 99 боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, РПГ, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.
Напомним, вчера, 25 ноября, обстрел ВСУ пришёлся на район Васильевской насосной станции. Сотрудники станции вынуждены были долгое время провести в укрытии. Никто не пострадал.