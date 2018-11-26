2018-11-26T10:11:19+03:00
Политика

Украинские силовики выпустили по ДНР 99 боеприпасов

За минувшие сутки обстрелы велись на всех направлениях. Зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают ежедневно нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины. За минувшие сутки было зафиксировано 20 нарушений. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Красный Партизан), Ясиноватая, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка, Донецк (Терминал, посёлок шахты Трудовская), Ленинское, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР было выпущено 99 боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, РПГ, СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, вчера, 25 ноября, обстрел ВСУ пришёлся на район Васильевской насосной станции. Сотрудники станции вынуждены были долгое время провести в укрытии. Никто не пострадал.

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