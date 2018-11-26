ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-26T08:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

ВСУ пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Калиново, сел Сокольники и Красный Яр, - сказали в оборонном ведомстве. - Огонь велся из 120- и 82-милимметровых минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов СПГ и автоматических гранатометов АГС.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.