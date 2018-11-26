Пока суд да дело: Аферист из Шахтерска украл у пенсионера холодильник и стиральную машину

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-26T07:11:45+03:00

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22-летний задержанный, который неоднократно привлекался к ответственности по факту мошенничества, находясь на подписке о невыезде в ожидании приговора суда, продолжал заниматься преступной деятельностью. Злоумышленник причинил потерпевшим ущерб на общую сумму около 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Очередной жертвой афериста стал пенсионер, который пожалел бездомного парня и, проявив милосердие, пригласил его пожить у себя. Парень обманным путем вынес из квартиры «благодетеля» холодильник, стиральную машинку и продал их, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

- На сегодня доказана вина злоумышленника по шести фактам мошенничества, - рассказал первый заместитель начальника Шахтерского ГО МВД ДНР Андрей Семенчук. - Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 165 УК ДНР (мошенничество), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.