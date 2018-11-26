В Лисичанске ВСУ «охотятся» на призывников

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-26T07:07:52+03:00

В городе работают спецгруппы из бойцов ВСУ, военкоматов и нацполиции

Изменить размер текста: A A

На «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение жителя Лисичанска о том, что в городе открыта настоящая «охота» на мужчин призывного возраста.

- Пришли к моему племяннику – представитель военкомата, ВСУ-шник и полицай. Вручили повестку со сроком явки в 10 суток. Сказали: «Не придешь - посадим». А ВСУ-шник еще и кулаком в живот добавил, - рассказал местный житель.

Подобные «рейды» сейчас проходят по всему городу.

- Там несколько групп у них действует, как минимум. Сразу по нескольким адресам заходят. И не церемонятся: кому грозят увольнением или отчислением из университета, а кому и делом уголовным, - добавил горожанин.

Напомним, что операторы «горячей» телефонной линии МВД ЛНР продолжают принимать заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Номера телефонов: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.