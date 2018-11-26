2018-11-26T00:50:48+03:00
Политика

Призывник 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировал с оружием

Это уже не первый случай бегства украинских военных
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Призывники украинской армии продолжают сбегать из воинских частей, как в тылу, так и у линии разграничения. У них не хватает моральной закалки. Старшие собратья, командиры, относятся к ним, мягко говоря, унизительно. Не выдержав этого, молодые солдаты дезертируют. Чаще всего прихватив с собой оружие.

Свежий случай дезертирства произошел на днях в одном из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Солдат сбежал прихватив автомат, с боекомплектом к нему. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- Военнослужащий одной из бригад ВСУ самовольно оставил расположение части в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил», - говорится в сообщении представителя оборонного ведомства Республики.

Филипоненко отметил, что командование бригады тщательно скрывает этот факт, по той причине, что призывников в зоне проведения «ООС» быть просто не должно.

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