ВСУ минируют дворы в поселке Золотое-4

СЕГОДНЯ 00:26 2018-11-26T00:26:16+03:00

Народная милиция ЛНР просит ОБСЕ обратить на это внимание

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Солдаты вооруженных сил Украины приступили к минированию дворов в поселке Золотое-4. При этом никаких предупреждающих обозначений в этих местах – не установлено.

- В связи с участившимися случаями подрывов украинских силовиков на собственных минах в районе населенного пункта Золотое-4 инженерно-саперному подразделению 14-й бригады ВСУ поставлена задача обновить старые минно-взрывные заграждения и составить подробную карту минных полей, - сообщил исполняющий обязанности начальника оборонного ведомства Михаил Филипоненко.

Руководитель НМ ЛНР отметил, что минирование проводилось даже во дворах домов хутора Вольный, при этом заминированные участки никак не обозначались.

Народная милиция Луганской Народной Республики призвала ОБСЕ обратить на это внимание.

- Призываем СММ ОБСЕ обратить на это внимание, поскольку такие действия приведут к новым жертвам как среди бойцов ВСУ, так и среди мирных жителей, - заявил Филипоненко.