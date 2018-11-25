Сотрудники Васильевской насосной станции прячутся от обстрела ВСУ

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-25T19:30:31+03:00

Огонь ведётся с уже более получаса

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером, 25 ноября, в 18:50 украинские силовики открыли огонь по населённому пункту Васильевка. Обстрел продолжается до сих пор и ведётся с применением гранатомётов.

— Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. На данный момент персонал находится в укрытии, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

На данный момент представители Республики в СЦКК и в переговорном процессе делают всё возможное, чтобы наладить связь с украинской стороной и добиться соблюдения полной тишины.

Информация о жертвах или разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, после вчерашнего вечернего обстрела Горловки жители нескольких посёлков остались без электричества. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.