2018-11-25T16:42:14+03:00
Политика

В рядах ВСУ вспышка гепатита «А»

Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Разведка Народной милиции ДНР сообщила о том, что приостановлена ротация между 92-й бригадой, занимающей позиции в районе Ясиноватой и 54-й бригадой. Причиной такого решения стала серьёзная болезнь военнослужащих 54-й бригады.

— В настоящее время выявлено заболевание гепатитом «А» более 20% личного состава 54 бригады. Наиболее сложная ситуация в 46-м отдельном батальоне «Донбасс», в котором из 600 штатных боевиков больны более 384, — сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Вирус гепатита «А» передается фекально-оральным путем, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий. В 92-й бригаде уже зафиксировано 153 случая заболевания гепатитом.

Напомним, что в 2017 году Полторак отправил на Чугуевский полигон в Харьковской области, где сейчас базируется 54-я бригада, комиссию для наведения порядка и налаживания санитарно-бытовых условий проживания бригады после многочисленных жалоб боевиков.

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