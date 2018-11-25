НМ ДНР сбила ударный беспилотник ВСУ под Горловкой

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-25T15:57:46+03:00

Аппарат был сбит в районе посёлка Пантелеймоновка. Выяснилось, что он нёс к жилым дома зажигательный снаряд

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Этой ночью силы противовоздушной обороны Народной милиции Республики сбили очередной ударный беспилотник Вооружённых формирований Украины, который должен был сбросить зажигательные смеси на жилые дома мирного населения ДНР.

— Важно подчеркнуть, что БЛА был уничтожен в районе населённого пункта Пантелеймоновка, практически над домами мирных граждан, где нет позиций наших защитников, — сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Это не только нарушает все Минские договорённости, но является военным преступлением против мирного населения Донбасса. Именно по этой причине Народная Милиция Республики обращается к мировому сообществу с просьбой осудить действия Украины и повлиять на неё.

Напомним, что Украина постоянно применяет боевые беспилотники для поджогов мирных домов на территории ДНР.