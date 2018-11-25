2018-11-25T14:58:07+03:00
Политика

В Дзержинске бойцы ВСУ на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая была доставлена в городскую больницу
Цесанна АНТОНЕНКО
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В четверг, 22 ноября, в Дзержинске военнослужащие 58-й мотопехотной бригады на легковом автомобиле с военными номерами сбили на пешеходном переходе пожилую женщину. Конечно же, командование немедленно попыталось скрыть этот факт.

— По имеющейся у нас информации, главарь 58-й бригады Драпатый с целью сокрытия преступления, уже уволил виновных в ДТП боевиков «задним числом», а автомобиль отправил на позиции 13-го батальона в район населённого пункта Майорск, — сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Женщина 1968 года рождения переходила пешеходный переход, когда на неё налетел легковой автомобиль с военными номерами ВСУ. Силовики 58-й бригады даже не остановились, чтобы вызвать скорую или помочь пострадавшей, а быстро скрылись с места преступления.

Напомним, что разведка НМ Республики неоднократно заявляла о том, что в рядах украинской армии напрочь отсутствует дисциплина.

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