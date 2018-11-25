Более ста детей сотрудников предприятий Донбасса побывали на «Донбасс Арене»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-25T14:22:29+03:00

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За эти выходные специальный штаб по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР организовал для более чем ста детей экскурсию на донецкий «бриллиант» – «Донбасс Арену».

— За выходные – субботу и воскресенье – мы организовали экскурсию на «Донбасс Арену» для детей, чьи родители трудятся на предприятиях, перешедших под внешнее управление. Всего на столичном стадионе побывали 155 детей. Кроме того, им были вручены сладкие подарки, — сообщили ДАН в специальном штабе по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.

Экскурсию посетили дети сотрудников «Стирола», Ясиноватского коксохимического завода, Комсомольского рудоуправления и Донецкого электротехнического завода.

Напомним, что под внешнее управление было введено на 43 предприятиях украинской юрисдикции в марте прошлого года. Это было ответной мерой на отказ Киева прекратить блокаду региона.