Более ста детей сотрудников предприятий Донбасса побывали на «Донбасс Арене»
За эти выходные специальный штаб по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление ДНР организовал для более чем ста детей экскурсию на донецкий «бриллиант» – «Донбасс Арену».
— За выходные – субботу и воскресенье – мы организовали экскурсию на «Донбасс Арену» для детей, чьи родители трудятся на предприятиях, перешедших под внешнее управление. Всего на столичном стадионе побывали 155 детей. Кроме того, им были вручены сладкие подарки, — сообщили ДАН в специальном штабе по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.
Экскурсию посетили дети сотрудников «Стирола», Ясиноватского коксохимического завода, Комсомольского рудоуправления и Донецкого электротехнического завода.
Напомним, что под внешнее управление было введено на 43 предприятиях украинской юрисдикции в марте прошлого года. Это было ответной мерой на отказ Киева прекратить блокаду региона.