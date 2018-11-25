2018-11-25T13:31:31+03:00
Политика

В Украине арестовали 18-летнего парня за то, что у него был паспорт ДНР

Молодого человека сняли с поезда «Москва – Кривой Рог»
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта 2day.kh.uaФОТО: архив сайта 2day.kh.ua
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Вчера, 24 ноября, на таможне в Харькове был выявлен «злостный преступник». Молодой парень 2000 года рождения пересекал границу на поезде «Москва – Кривой Рог». Выдало «злоумышленника» – волнение.

— В пункте контроля» Харьков-пассажирский» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ДФС обнаружили гражданина Украины с паспортом ДНР, — сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники, проверяя документы молодого человека, обратили внимания не то, что он сильно нервничает. Это вызвало у работников государственной пограничной службы подозрения, и они решили устроить досмотр личных вещей парня. В результате был обнаружен паспорт Донецкой Народной Республики.

— Теперь и находку, и молодого человека передали работникам компетентных правоохранительных органов, — с гордостью сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Интересно то, что даже сами граждане Украины не понимают, в чём состав преступления, о чём и высказались на официальной странице Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Fecebook.

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