Украина выводит из Донбасса 14-ю бригаду ВСУ

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-25T12:50:14+03:00

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Руководство Вооружённых сил Украины и «ООС» приняло решение о выводе 14-й бригады из Донбасса. Видимо, бесчинства этих военнослужащих окончательно доконали и командование, и жителей прифронтовых посёлков на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

— Силовики из состава бывших уголовников, прибывших в зону «ООС» взамен на отсидку части срока или условно-досрочное освобождение, организовали преступные схемы по хищению имущества, продаже вооружения, техники и горюче-смазочных материалов (ГСМ) из зоны проведения операции, — рассказал об этих военнослужащих и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Отметим, что силовики 14-й бригады постоянно устраивали скандал, отбирали имущество жителей прифронтовых районов, угрожали мирному населению оружием, селились в школы и больницы, останавливая их работу, лишая детей возможности учиться, а взрослых – обратиться за медицинской помощью.

В мае этого года некоторые военнослужащие 14-й бригады дезертировали из украинской армии и перешли линию соприкосновения с ЛНР, где и были арестованы.

Между тем, проблемы с дисциплиной и весьма сомнительное прошлое не только у силовиков 14-й бригады, но и у всей украинской армии. В том же мае этого года Главный военный прокурор Украины Матиос заявил, что четвертая часть украинской армии — преступники. Он отметил, что с апреля 2014 года резко вырос и до сих пор остается стабильно высоким уровень преступности в рядах ВСУ. За последние четыре года было открыто 27,2 тысячи уголовных дел, по которым проходят порядка 43 тысяч украинских военных.

Напомним, что в 2017 году военнослужащие 14-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь друг по другу. Погибли трое силовиков.