2018-11-25T12:50:14+03:00
Политика

Украина выводит из Донбасса 14-ю бригаду ВСУ

Причина – неповиновение командиру
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта rusnext.ruФОТО: архив сайта rusnext.ru
Изменить размер текста:

Руководство Вооружённых сил Украины и «ООС» приняло решение о выводе 14-й бригады из Донбасса. Видимо, бесчинства этих военнослужащих окончательно доконали и командование, и жителей прифронтовых посёлков на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

— Силовики из состава бывших уголовников, прибывших в зону «ООС» взамен на отсидку части срока или условно-досрочное освобождение, организовали преступные схемы по хищению имущества, продаже вооружения, техники и горюче-смазочных материалов (ГСМ) из зоны проведения операции, — рассказал об этих военнослужащих и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Отметим, что силовики 14-й бригады постоянно устраивали скандал, отбирали имущество жителей прифронтовых районов, угрожали мирному населению оружием, селились в школы и больницы, останавливая их работу, лишая детей возможности учиться, а взрослых – обратиться за медицинской помощью.

В мае этого года некоторые военнослужащие 14-й бригады дезертировали из украинской армии и перешли линию соприкосновения с ЛНР, где и были арестованы.

Между тем, проблемы с дисциплиной и весьма сомнительное прошлое не только у силовиков 14-й бригады, но и у всей украинской армии. В том же мае этого года Главный военный прокурор Украины Матиос заявил, что четвертая часть украинской армии — преступники. Он отметил, что с апреля 2014 года резко вырос и до сих пор остается стабильно высоким уровень преступности в рядах ВСУ. За последние четыре года было открыто 27,2 тысячи уголовных дел, по которым проходят порядка 43 тысяч украинских военных.

Напомним, что в 2017 году военнослужащие 14-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь друг по другу. Погибли трое силовиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рядах ВСУ вспышка гепатита «А»
НМ ДНР сбила ударный беспилотник ВСУ под Горловкой
В Дзержинске бойцы ВСУ на пешеходном переходе сбили женщину
Более ста детей сотрудников предприятий Донбасса побывали на «Донбасс Арене»
В Украине арестовали 18-летнего парня за то, что у него был паспорт ДНР
Мелочь, а приятно: пьяные ВСУшники сожгли 28 единиц своей техники
В Донецке прошла продовольственная ярмарка
Двое детей пострадали во время пожара в Енакиево 24 ноября
Обстрелы в ДНР: Горловка продолжает подсчитывать повреждения
ВСУ стали стрелять почти вдвое меньше в ЛНР
Погода в Донецке: сегодня в городе ожидается пасмурный день, до +1
Обстрелами ВСУ обесточены 74 подстанции на севере Горловки. Несколько поселков остались без тепла в мороз
Задержанной СБУ жительницей ДНР оказалась глава одного из поселков Новоазовского района
ВСУ снова обстреляли территорию ДНР с ударного беспилотника
На «Донбасс Арене» в Донецке сыграли в страйкбол
Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери
В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница
Арсеналы и хранилища боеприпасов ВСУ будут содержаться за счет призывников
Зачем Украине понадобилось 34 тонны тротила
Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской
Украина усиливается на фронте в Донбассе
Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР
На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме