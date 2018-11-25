В Донецке прошла продовольственная ярмарка

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-25T11:42:27+03:00

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Вчера, 24 ноября, в Донецке состоялась очередная продовольственная ярмарка. В этот раз она впервые прошла не на площади Ленина, а возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Не исключено, что площадка перед стадионом теперь станет традиционным местом проведения ежемесячной продовольственной ярмарки в центре столицы.

— На наших ярмарках с начала 2018 года реализовано 275 тонн различной сельскохозяйственной продукции на сумму 17 миллионов рублей. В этот раз в ярмарке принимают участие 30 отечественных сельхозпроизводителей, — рассказал журналистам Сергей Дзюба – директор департамента экономического анализа, прогнозирования и целевых программ АПК Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Как и всегда в палатках на ярмарке было представлено огромное множество продукции отечественных производителей: мясо, молоко, рыба, яйца, овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и колбасы.

Одним из хитов ярмарки стали мясо кролика и перепелиные яйца.

Напомним, что ранее традиционным местом проведения ежемесячной продовольственной ярмарки в центре Донецка являлась площадь Ленина, но следующая ярмарка, которая запланирована на 22 декабря, также состоится на площадке перед республиканским спортивным комплексом «Олимпийский».