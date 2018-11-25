2018-11-25T10:56:23+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали во время пожара в Енакиево 24 ноября

Огонь разгорелся вчера на шестом этаже девятиэтажного дома. Из задымлённой квартиры было спасено четыре человека
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив tengrinews.kzФОТО: архив tengrinews.kz
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Вчера, 24 ноября, в многоквартирном доме в Енакиево вспыхнул пожар. Сотрудникам МЧС удалось вывести с пылающего шестого этажа двоих детей и двух женщин. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

— Пожар вспыхнул в жилой квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Коммунистической в городе Енакиево. Причина возгорания пока не установлена, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Во время пожара пострадали три человека. Двое детей 2011 и 2013 года рождения в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детскую городскую больницу города Енакиево. Женщина 1983 года рождения госпитализирована в городскую больницу. Также была спасена из задымлённой квартиры женщина 1961 года рождения.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

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