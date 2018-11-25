Обстрелы в ДНР: Горловка продолжает подсчитывать повреждения

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-25T10:26:06+03:00

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Вооружённые силы Украины не собираются останавливать ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Доломитное), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Крутая Балка, Старомихайловка, Ленинское, Октябрь и Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Несмотря на то, что обстрелы велись на всех направлениях, повреждения на данный момент зафиксированы только в Горловке. Огонь вёлся по посёлку Гольмовский, где были повреждены две линии электропередач, остановлены котельные.

Информация о жертвах не поступала, но Горловка продолжает подсчитывать повреждения.

Напомним, что в Горловке несколько посёлков остались без тепла.