2018-11-25T10:26:06+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: Горловка продолжает подсчитывать повреждения

Украинские силовики продолжают постоянные обстрелы в ДНР. После массированного обстрела Горловки руководство города продолжает подсчитывать повреждения
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины не собираются останавливать ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Доломитное), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Крутая Балка, Старомихайловка, Ленинское, Октябрь и Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Несмотря на то, что обстрелы велись на всех направлениях, повреждения на данный момент зафиксированы только в Горловке. Огонь вёлся по посёлку Гольмовский, где были повреждены две линии электропередач, остановлены котельные.

Информация о жертвах не поступала, но Горловка продолжает подсчитывать повреждения.

Напомним, что в Горловке несколько посёлков остались без тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рядах ВСУ вспышка гепатита «А»
НМ ДНР сбила ударный беспилотник ВСУ под Горловкой
В Дзержинске бойцы ВСУ на пешеходном переходе сбили женщину
Более ста детей сотрудников предприятий Донбасса побывали на «Донбасс Арене»
В Украине арестовали 18-летнего парня за то, что у него был паспорт ДНР
Украина выводит из Донбасса 14-ю бригаду ВСУ
Мелочь, а приятно: пьяные ВСУшники сожгли 28 единиц своей техники
В Донецке прошла продовольственная ярмарка
Двое детей пострадали во время пожара в Енакиево 24 ноября
ВСУ стали стрелять почти вдвое меньше в ЛНР
Погода в Донецке: сегодня в городе ожидается пасмурный день, до +1
Обстрелами ВСУ обесточены 74 подстанции на севере Горловки. Несколько поселков остались без тепла в мороз
Задержанной СБУ жительницей ДНР оказалась глава одного из поселков Новоазовского района
ВСУ снова обстреляли территорию ДНР с ударного беспилотника
На «Донбасс Арене» в Донецке сыграли в страйкбол
Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери
В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница
Арсеналы и хранилища боеприпасов ВСУ будут содержаться за счет призывников
Зачем Украине понадобилось 34 тонны тротила
Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской
Украина усиливается на фронте в Донбассе
Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР
На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме