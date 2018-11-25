2018-11-25T10:05:56+03:00
Политика

ВСУ стали стрелять почти вдвое меньше в ЛНР

Вчера под огонь украинских силовиков в очередной раз попали Желобок, Золотое-5 и Калиновка
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины стали стрелять почти вдвое меньше за вчера, 24 ноября, чем за сутки до этого, 23 ноября. Под огнём оказались три населённых пункта ЛНР. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— За минувшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооружённых формирований. Обстрелы велись по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Зоторое-5 (Михайловка), Желобок и Калиновка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинские силовики вели огонь из миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, боевых машин пехоты, ручных портативных гранатомётов и стрелкового оружия.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, сутками ранее, 23 ноября, было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Тогда под огонь украинских силовиков попали памятник Князю Игорю, Желобок, Золотое-5 (Михайловка) и Калиново.

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