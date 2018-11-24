24 Нояб. 22:10 2018-11-24T22:10:11+03:00

Задержанной СБУ жительницей ДНР оказалась глава одного из поселков Новоазовского района

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Утром представители Службы безопасности Украины сообщили, что на контрольно-пропускном пункте была задержана женщина 1966 года рождения.

Позже выяснилось, что ей оказалась жительница ДНР, которая возгавляла одну из поселковых администраций Новоазовского района.

- Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая возглавляет с 2010 года администрацию одного из сел Новоазовского района ДНР, - говорится в сообщении украинской спецслужбы. - С 2014 года женщина осуществляла «незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта.

Напомним, дончанке предъявили обвинения в террористической деятельности (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины). Согласно этой статье женщину могут лишить свободы на срок от восьми до 15 лет.